Тольяттинский "Акрон" в следующем сезоне будет выступать в ФНЛ "Акрон" получил лицензию для выступления в первенстве ФНЛ.Таким образом, тольяттинский клуб в следующем сезоне выступит в турнире. View this post on Instagram ? «Акрон» - в ФНЛ! ??В соответствии с решением Комиссии РФС по лицензированию ФК в РФ от 16.06.2020 г. нашему клубу была выдана Лицензия на спортивный сезон 2020/21 в ФНЛ ?Уже в августе мы дебютируем в Лучшей Лиге Мира ?? #фкакрон #тольятти #akronholding #ФНЛ A post shared by ФК «Акрон» / FC «Akron» (@fcakron) on Jun 16, 2020 at 8:37am PDT В минувшем сезоне ПФЛ зоны "Урал-Приволжье" "Акрон" финишировал первым в таблице. Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Вчера, 23:50 Опубликовал: Дмитрий Кондратьев Теги: ФНЛ Нашли ошибку в статье? Напечатать (0) 0 1 2 3 4 5