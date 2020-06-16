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Тольяттинский "Акрон" в следующем сезоне будет выступать в ФНЛ

"Акрон" получил лицензию для выступления в первенстве ФНЛ.

Таким образом, тольяттинский клуб в следующем сезоне выступит в турнире.



В минувшем сезоне ПФЛ зоны "Урал-Приволжье" "Акрон" финишировал первым в таблице.


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Теги: ФНЛ
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