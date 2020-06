Тольяттинский "Акрон" в следующем сезоне будет выступать в ФНЛ

View this post on Instagram

? «Акрон» - в ФНЛ! ??В соответствии с решением Комиссии РФС по лицензированию ФК в РФ от 16.06.2020 г. нашему клубу была выдана Лицензия на спортивный сезон 2020/21 в ФНЛ ?Уже в августе мы дебютируем в Лучшей Лиге Мира ?? #фкакрон #тольятти #akronholding #ФНЛ