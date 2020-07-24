В первом туре, который стартует 1 августа, встретятся "Чертаново" и вторая команда "Спартака", "Нижний Новгород" сыграет с "Томью", "Иртыш" примет "Енисей", "Динамо Брянск" встретится с "Оренбургом", "Чайка" отправится в гости к "Нефтехимику", "Алания" примет хабаровский СКА, "Текстильщик" попробует свои силы с "Велесом", "Волгарь" примет "Краснодар-2", а "Акрон" на выезде сыграет с "Факелом".
Второго августа сыграют "Крылья Советов" и "Балтика", а также "Шинник" и московское "Торпедо".
Полное расписание доступно на сайте лиги.
Стало известно расписание матчей ФНЛ будущего сезона
На сайте ФНЛ опубликован утверждённый состав участников и календарь турнира сезона-2020/2021.
Фото: РИА Новости
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