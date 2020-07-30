"Честно говоря, изначально я не хотел этим заниматься. Я был начальником команды и понял, что меня постоянно тянет к полю. Поэтому пошел на тренерские курсы, помогал в штабе Спаллетти.
Со временем понял, что если ты умеешь передавать молодым игрокам свои знания и умения, особенно если им это интересно и полезно, то это всегда замечательно. Так постепенно мне все больше и больше начинала нравиться тренерская работа", - цитирует Радимова пресс-служба петербургского клуба.
44-летний Радимов в первый раз возглавил "Зенит-2" в 2013 году, после чего в 2017 году был назначен на должность координатора футбольных команд "Зенита". А во второй раз Радимов стал главным тренером второй команды "Зенита" в сентябре 2018 года, сменив Александра Горшкова.
Радимов признался, что изначально не хотел заниматься тренерской работой
Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов рассказал о том, как пришел к тренерской карьере.
Фото: ФК "Зенит"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!