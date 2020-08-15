"Пиняев действительно способен вырасти в топ-игрока. Задатки у него очень хорошие, футбольное мышление на высоком уровне.Возможно, даже через пару лет мы увидим его в сильном европейском первенстве", - сказал Игнатьев.
Текущем сезоне ФНЛ 15-летний Пиняев в составе "Чертаново" провел три матча и забил один мяч. Также отметим, что ранее Пиняев проходил стажировку в "Манчестер Юнайтед".
Источник: Известия
Игнатьев: Пиняев способен вырасти в топ-игрока
Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился своим мнением об игре нападающего "Чертаново" Сергея Пиняева.
Фото: ФК "Чертаново"
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