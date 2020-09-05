Матч ФНЛ "Динамо-Брянск" – "Спартак-2" отменен из-за коронавируса

Матч 7-го тура первенства ФНЛ между брянским "Динамо" и "Спартаком-2" не состоится.

Решение отменить встречу было принято из-за того, что в брянском клубе, возможно, произошла вспышка коронавируса.

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На основании постановления врио главного государственного санитарного врача по Брянской области и в соответствии со статьей 2.5 Санитарного регламента Олимп-ФНЛ 2020-2021 («игроки и персонал с положительным результатом не допускаются к участию в матче. В отношении них проводится комплекс мероприятий, изложенных в санитарно-эпидемиологических правилах СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции»), матч 7-го тура Олимп-ФНЛ «Динамо-Брянск» - «Спартак-2» отменен в связи с выявлением по результатам обязательного регулярного тестирования признаков заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 у значительной части состава хозяев. В соответствии со статьей 6.6 Санитарного регламента Олимп-ФНЛ («количество здоровых футболистов менее 7 игроков или команда отказывается проводить матч, либо не может проводить матч по причинам, связанным с заболеванием футболистов, тренеров, персонала команды в соответствии с требованием органов Роспотребнадзора»), решение о судьбе этой встречи примет Контрольно-дисциплинарный комитет РФС. Футбольная Национальная Лига искренне сожалеет о сложившейся ситуации и желает футболистам «Динамо-Брянск» скорейшего выздоровления, а брянским болельщикам – возвращения футбола.

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Игра должна была состояться сегодня и начаться в 17:00 мск.

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