"Иртыш" подписал контракт с воспитанником "Спартака"

? Состав «Иртыша» пополнил воспитанник школы московского «Спартака» Игорь Киреев. Игорь Киреев Полузащитник Родился 17 февраля 1992 года в Железногорске Рост 181см. Вес 71 кг. ? Игровая карьера: ? 2009 – 2012 гг. – «Спартак-Дубль» (Москва), сыграл 65 матчей, забил 9 мячей. ? 2010 г. - «Спартак» (Москва), сыграл 1 матч ? 2012 – 2014 гг. – «Ростов-Дубль» (Ростов-на-Дону), сыграл 21 матч, забил 2 мяча. ? 2014 г. – «Спартак» (Нальчик), сыграл 12 матчей, забил 3 мяча. ? 2014 - 2015 гг. – «Амкар» (Пермь), сыграл 18 матчей, забил 3 мяча. ? 2015 г. – «Амкар-Дубль» (Пермь), сыграл 3 матча, забил 2 мяча. ? 2015 – 2017 гг. – «Ростов» (Ростов-на-Дону), сыграл 15 матчей. ? 2018 г. – «Авангард» (Курск), сыграл 7 матчей, забил 2 мяча. ? 2018 – 2019 гг. – «Мордовия» (Саранск), сыграл 34 матча, забил 3 мяча. ? 2019 - 2020 гг. – «Енисей» (Красноярск), сыграл 12 матчей. ?? В общей сложности в РПЛ провёл 34 матча, забил 3 мяча; в ФНЛ сыграл 65 матчей, забил 8 мячей. Также в составе ФК «Ростов» принял участие в 1 матче квалификации ЛЧ (против «Андерлехта»), 1 матче группового этата ЛЧ 2016/17 гг. (против «Атлетико» Мадрид) и 1 матче плей-офф ЛЕ 2016/17 гг. (против «Манчестер Юнайтед»).