По информации источника, такую задачу перед командой поставил президент клуба Евгений Шиленков. Сообщается, что изначально "Велес" планировал выйти в РПЛ к 2022 году. Задача попадания в Премьер-Лигу по итогам текущего сезона Футбольной национальной лиги была принята руководством клуба на недавнем совещании.
После 15-и туров "Велес" имеет в своем активе 25 очков и занимает 8 место в ФНЛ.
Источник: Metaratings
Источник: перед "Велесом" поставлена задача выхода в РПЛ
Руководство "Велеса" рассчитывает выйти в РПЛ по итогам нынешнего сезона.
Фото: ФК "Велес"
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