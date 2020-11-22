Гацкан - о забавной симуляции Мартусевича (видео): такие хорошие актеры мне в карьере не попадались!

- Я просто рядом прошел, ветер подул, и он упал. Думаю, за театральное мастерство ему 6.0. Ему в цирк надо, - сказал футболист.
- Думаю, он реально рассчитывал на красную, попробовал меня спровоцировать, но тут только посмеяться можно. Такие хорошие актеры мне в карьере не попадались! - передает слова Гацкана Metaratings.
На последних минутах матча 23 тура Футбольной национальной лиги "СКА-Хабаровск" - "Крылья Советов" (0:1) полузащитник "армейцев" Максим Мартусевич просто повалился на землю на глазах у арбитра, проходя мимо опорного хавбека самарского клуба Александра Гацкана, и показал на него пальцем. "Крылья Советов" набрали 49 очков в 23 матчах и по итогам тура поднялись на третью строчку в турнирной таблице.