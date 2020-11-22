Гацкан - о забавной симуляции Мартусевича (видео): такие хорошие актеры мне в карьере не попадались!

Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Гацкан прокомментировал эпизод с симуляцией хавбека "СКА-Хабаровска" Максима Мартусевича в концовке матча 23 тура ФНЛ с "Крыльями" (1:0 в пользу самарцев).