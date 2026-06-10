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Кержаков оценил перспективы Тюкавина в "Зените"

Бывший форвард "Зенита" Александр Кержаков поделился мнением о возможном переходе нападающего московского "Динамо" Константина Тюкавина в петербургский клуб.
Фото: ФК "Динамо"
По словам экс-футболиста, заранее предсказать успех такого трансфера невозможно, поскольку многое зависит от того, насколько игрок сможет адаптироваться к новой команде.

- Насколько он подойдет "Зениту", сказать сложно. В футболе было много примеров, когда говорили: это игрок, который нужен этой команде. Он переходил туда, и ничего не получалось. Все индивидуально, - приводит слова Кержакова "Фонтанка".

Нападающий связан контрактом с "Динамо" до лета 2030 года. По данным Transfermarkt, стоимость футболиста оценивается в 17 миллионов евро.

В прошлом розыгрыше чемпионата России Тюкавин принял участие в 22 матчах. За этот период форвард поучаствовал в 13 голевых атаках команды, записав на свой счёт девять забитых мячей и четыре результативные передачи.

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