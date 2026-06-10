Кержаков оценил перспективы Тюкавина в "Зените"

- Насколько он подойдет "Зениту", сказать сложно. В футболе было много примеров, когда говорили: это игрок, который нужен этой команде. Он переходил туда, и ничего не получалось. Все индивидуально, - приводит слова Кержакова "Фонтанка".
Нападающий связан контрактом с "Динамо" до лета 2030 года. По данным Transfermarkt, стоимость футболиста оценивается в 17 миллионов евро.
В прошлом розыгрыше чемпионата России Тюкавин принял участие в 22 матчах. За этот период форвард поучаствовал в 13 голевых атаках команды, записав на свой счёт девять забитых мячей и четыре результативные передачи.