Кисляк сделал заявление на фоне новостей о "ПСЖ"

- Мне никто из "ПСЖ" не звонил (смеётся). Я не знаю, правда это или нет, но мне приятно. Вообще, старался не обращать внимания, - приводит слова хавбека "Матч ТВ".
Воспитанник армейцев остаётся одним из самых перспективных молодых игроков российского футбола. В завершившемся сезоне он принял участие в 42 матчах во всех турнирах и отметился 16 результативными действиями - восемь раз поразил ворота соперников и ещё восемь раз помог отличиться партнёрам.
Действующий контракт Кисляка с ЦСКА рассчитан до лета 2029 года.