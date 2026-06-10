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Кисляк сделал заявление на фоне новостей о "ПСЖ"

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения об интересе со стороны европейских топ-клубов.
Фото: ПФК ЦСКА
Ранее различные источники связывали молодого футболиста с возможным переходом в "ПСЖ" и лондонский "Арсенал". Сам игрок признался, что старается не зацикливаться на подобных публикациях.

- Мне никто из "ПСЖ" не звонил (смеётся). Я не знаю, правда это или нет, но мне приятно. Вообще, старался не обращать внимания, - приводит слова хавбека "Матч ТВ".

Воспитанник армейцев остаётся одним из самых перспективных молодых игроков российского футбола. В завершившемся сезоне он принял участие в 42 матчах во всех турнирах и отметился 16 результативными действиями - восемь раз поразил ворота соперников и ещё восемь раз помог отличиться партнёрам.

Действующий контракт Кисляка с ЦСКА рассчитан до лета 2029 года.

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