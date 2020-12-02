Вопрос о проведении традиционного турнира Кубка ФНЛ будет обсуждаться на общем собрании руководителей клубов лиги.
Из-за пандемии коронавируса руководство ФНЛ не собиралось проводить турнир, но так как несколько команд планируют провести зимние сборы в Турции, вероятность организации Кубка повысилась.
Если Кубок ФНЛ будет проведен, то он состоится в феврале 2021 года в усеченном формате.
Обладателем Кубка ФНЛ 2020 стали подмосковные "Химки". Турнир проходил в феврале этого года на Кипре.
Источник: Матч ТВ
Кубок ФНЛ может состояться в феврале 2021 года
ФНЛ планирует провести традиционный турнир в 2021 году.
Фото: ФНЛ
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