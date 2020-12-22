"Пока ничего не комментирую. Есть ли такие планы? Я думаю", - приводит слова Смородской "Спорт-экспресс".
Напомним, что ранее о намерении принять участие в выборах главы ФНЛ заявил экс-гендиректор "Локо" Илья Геркус.
Смородская отреагировала на информацию об участии в выборах главы ФНЛ
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская отреагировала на информацию о возможном выдвижении в президенты ФНЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
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