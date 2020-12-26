Савин: бокс Кацаев - Асильдаров на сборах "Луча" - это была такая бойня, просто Хабиб - Конор

Экс-футболист и спортивный блогер Евгений Савин рассказал о тренировочном сборе владивостокского "Луча-Энергии" в сезоне 2013/2014 под руководством главного тренера Александра Григоряна.

Фото: "Приморская газета"

- Первая тренировка на сборах. Выносят боксерские перчатки. Я реально думал, что это шутка. Ну, типа ребята на сборах боксируют. Ну, боксируют и боксируют. Деньги платят. У каждого свои методы. Но когда я увидел первую пару – чеченец Кацаев и Асильдаров – это MMA было, я вам клянусь. Это просто Хабиб – Конор. Пуф-паф-бах. Там такая бойня. Я поверить не могу: "Куда я приехал, что происходит?" - рассказал Савин в интервью ютуб-каналу "Сычев подкаст и Денис Казанский".



"Луч-Энергия" из Владивостока в сезоне 2013/2014 выступал в Футбольной национальной лиге под руководством главного тренера Александра Григоряна. По итогам чемпионата клуб с Дальнего Востока набрал 55 очков в 36 матчах и занял восьмую строчку турнирной таблицы. Отставание "Луча-Энергии" от четвертого места, дающего право на участие в стыковых матчах, составило 6 очков