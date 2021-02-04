Игнашевич рассказал, почему Гранат не подписал контракт с "Торпедо"

Главный тренер "Торпедо" Сергей Игнашевич рассказал о причинах, помешавших клубу подписать контракт с защитником Владимиром Гранатом.
Фото: РИА Новости
- Почему не задержался в "Торпедо" Гранат? Володя - футболист уровня Премьер-лиги. Просто не получилось у нас. На сборе Гранат получил небольшое повреждение, а мы не могли ждать, когда он восстановится. Думаю, у него всё получится и он поиграет еще, - передает слова Игнашевича "Чемпионат".

33-летний центральный защитник Владимир Гранат 1 августа 2020 года покинул казанский "Рубин" и по настоящее время является свободным агентом. В январе 2021 года Гранат работал на зимнем тренировочном сборе вместе с московским "Торпедо". Ранее футболист выступал также за "Ростов", "Динамо" и "Спартак", провел 8 матчей в Лиге чемпионов и 11 в Лиге Европы.

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Теги: Торпедо Гранат Игнашевич
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