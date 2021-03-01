Гогниев извинился за стычку с судьей в матче "Алания" - "Томь"

Главный тренер "Алании" Спартак Гогниев выступил с заявлением по поводу стычки с главным судьей матча 27-го тура ФНЛ против "Томи" (2:3).
Фото: "СЭ"
"Прежде всего я хотел бы попросить прощения у всех, кто был в этот день на стадионе, и у тех, кто смотрел трансляцию матча в интернете. Такие ситуации не красят ни меня, ни нашу команду. Однако все увидели только одну сторону медали, но объективные выводы можно делать только после того, как становятся видны обе стороны. В данном случае нужно рассматривать не только следствие произошедшего, но и причину", - сказал Гогниев.

Напомним, по окончании встречи 27-го тура Футбольной национальной лиги "Алания" - "Томь" (2:3), арбитр Артем Чистяков указал в протоколе, что Гогниев ударил его в живот. Такие же данные привел в своем рапорте делегат матча.

В конце матча наставник "Алании" Спартак Гогниев получил красную карточку. По окончании матча футболисты обеих команд устроили массовую драку. Участие в ней принимали главный тренер "Томи" Александр Кержаков и Гогниев, но их сдерживали помощники по тренерскому штабу.

Заседание КДК РФС состоится 3 марта.

Ранее по этой ситуации высказался полузащитник "Алании" Хетаг Хосонов.

"Алания" занимает 6-е место в таблице ФНЛ, набрав в 27-ми матчах 49 очков.

Спартак Гогниев возглавил "Аланию" в июле 2019 года.

В составе владикавказского "Спартака" он провел 31 матч и забил 7 голов. Также он выступал за "Урал", "КАМАЗ", "Кубань", ЦСКА, "Краснодар", "Динамо", "Ротор", "Ростов" и "Сатурн". В рамках РПЛ у него 218 матчей, 50 забитых мячей и 12 голевых передач.

Источник: официальный сайт ФК "Алания"

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Теги: Гогниев Алания Томь
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