Десятая крупная победа "Крыльев" и успех "Оренбурга" в Ярославле. Обзор 28-го тура ФНЛ

Самарские "Крылья" триумфально вернулись на легендарный стадион "Металлург", разгромив "Чертаново". Уже в первом тайме почти три с половиной тысячи зрителей увидели четыре гола - Полуяхтов, Чернов и Цыпченко забивали из пределов вратарской, а Зиньковский ради разнообразия точно стрельнул с 20 метров. После перерыва свой 23-й гол в первенстве оформил лучший снайпер Сергеев, а для главного ассистента Кабутова голевая передача стала уже 13-й. В последние полчаса самарцы не слишком усердствовали, а самым значимым событием стало удаление Ляхова - защитник "Чертаново" получил уже третью красную карточку в сезоне. 5:0 - "Крылья" становятся единоличным лидером ФНЛ, одерживая при этом десятую крупную победу, а москвичи по-прежнему в зоне вылета.
"Нижний" снова не побеждает
Подопечные Роберта Евдокимова не смогли победить в четвертый раз кряду, в этот раз нижегородцы потеряли очки в Астрахани. На близком к идеальному для начала марта поле команды больше боролись, чем созидали, но дальний удар Калинского в середине второго тайма позволил гостям выйти вперед. Интересно, что именно Николай оформил предыдущий гол "Нижнего", после чего команда не забивала 350 минут. Хозяева вскоре ответили голом Менделя и успели хорошенько его отпраздновать, однако арбитры после продолжительной паузы взятие ворот отменили. "Волгарь" переживал недолго - через 6 минут Юсупов в падении дотянулся до мяча и отправил его в сетку. У Артёма 2+1 в двух матчах за "Волгарь" - ровно такая же статистика была за 10 игр в составе "Оренбурга" в первой части сезона. А на табло 1:1 - "Нижний" на втором месте в двух очках от первого, "Волгарь" по-прежнему в середине таблицы.
"Оренбург" разбирается с "Шинником"
Команда Марцела Лички реабилитировалась за неудачный матч против "Факела" на прошлой неделе. Хотя "Шинник" мог забивать уже на первой минуте, но Климович забрал мяч после удара Самодина. А дальше опытнейший Яшин организовал пару мячей для гостей - сначала Дмитрий не справился с довольно простым ударом Воробьёва издали, а следом ошибся на выходе, позволив Прудникову головой отправить мяч в сетку. Сразу после перерыва Воробьёв оформил дубль и довел свой лицевой счёт в первенстве до 14 голов, а в середине тайма во втором матче кряду отличился Козлов. Впрочем, тенденция последних игр с участием "Шинника" такова, что команда очень много пропускает, но как минимум раз пробивает соперника. Так случилось и в этой встрече - на первой компенсированной минуте Климович не справился с дальним ударом Игнатенко, а на добивании первым был дебютировавший за ярославцев Азявин. 1:4 - "Оренбург" всего в двух очках от "Нижнего", а "Шинник" погрязает в трясине всё сильнее.
"Чайка" обыграла в гостях "Торпедо"
Сергей Ташуев добился второй победы кряду у руля "Чайки", песчанокопцы удачно сыграли в Москве против "Торпедо". Отменный матч провел Филиппов, не раз спасавший свою команду в безнадежных ситуациях, но перед перерывом и он оказался бессилен, когда Евдокимов добивал мяч в сетку в падении головой. В самом начале второго тайма счёт сравнялся - Самсонов срезал мяч в собственные ворота из пределов вратарской, а чуть позже случился резонансный момент у ворот хозяев. После удара Умаева и рикошета Довбня остановил мяч на линии ворот, но, вероятно, в полёте он все-таки пересек ленточку. Сергей Ташуев на пресс-конференции заявил, что это был чистый гол, но разобраться с предложенного в трансляции ракурса сложно. Героем концовки стал капитан "Чайки" Хозин, который сначала вынес мяч из пустых ворот, подстраховав Филиппова, а на 89-й минуте Владимир замкнул подачу с углового. 1:2 - "Торпедо" уже на 5 очков отстает от топ-2, а "Чайка" обходит в таблице "Енисей".
"Алания" без болельщиков победила "Иртыш"
"Алания", которая осталась без Спартака Гогниева больше чем на месяц, играла с "Иртышом" еще и без пятерых игроков основы и при пустых трибунах. Судьбу встречи решил довольно спорный пенальти, назначенный после единоборства Машукова и Магадиева, а Кобесов привел приговор в силу. А вот почему не был назначен 11-метровый в противоположные ворота после фола на Стефановиче, сказать затруднительно. С игры же "Иртыш" создал не так много, чтобы сетовать на несправедливость результата. 1:0 - "Алания" возвращается на пятую строчку всего в двух очках от четвертой, "Иртыш" снова оказывается в нижней шестерке, но точное количество вылетающих команд на данный момент неизвестно.
"Факел" снова побеждает в гостях
После удачного визита в Оренбург подопечные Олега Василенко увозят три очка из Красноярска. Хотя в стенах манежа пришлось отыгрываться - "Енисей" вывел вперед Лескано, который четко сработал на добивании у чужих ворот. Впрочем, после перерыва голкипер Ребров и защитник Рукас проявили несогласованность, позволив Никитину отправить мяч в пустые ворота. Дальше голевое чутье проявил Разборов, который головой добил снаряд в сетку после плотного удара Дмитриева, а ближе к концу встречи Зайцев идеально пробил головой после навеса со штрафного. 1:3 - "Факел" набирает после рестарта 6 очков и отдаляется от зоны вылета, при этом "Енисей" воронежцы могут догнать уже в следующем туре.
Пенальти-шоу в Краснодаре
В матче первого круга между "Велесом" и "Краснодаром-2" три из четырех мячей были забиты с пенальти, ситуация повторилась и в ответной игре на поле краснодарской академии, с той лишь разницей, что с игры команды не забили ничего. В первом тайме капитаны команд Сперцян и Малания использовали свои попытки, хотя в обоих случаях вратари были рядом со спасением. В начале второго тайма краснодарцы остались вдесятером после удаления Литвинова, однако смогли не только отстоять свои ворота, но и заработали еще один пенальти - Сперцян снова не промахнулся, оформив 14-й гол в сезоне. 2:1 - "Краснодар-2" выбирается из зоны вылета, "Велес" на шестой строчке.
Новиков обыгрывает брянское "Динамо"
Кирилл Новиков добился второй победы на тренерском мостике "Нефтехимика". Правда, брянское "Динамо" отметилось быстрым голом в исполнении Данилина, который сопроводился ошибкой Голубева. Впрочем, тут же Галиулин восстановил равновесие, в середине тайма Уридия из вратарской расстрелял цель, а под занавес тайма ситуацию для бело-голубых усугубил удалившийся Глушков. После перерыва "Нефтехимик" щадить соперника не стал - Юшин, Первушин и Котик довели счёт до разгромного. 5:1 - нижнекамцы приободрились и снова смотрят в направлении топ-4, ведь от "Торпедо" их отделяет всего 8 очков.
"Балтика" продолжает движение параллельно с "Нефтехимиком", во втором весеннем матче подопечные Евгения Калешина взяли три очка, обыграв "Спартак-2". Как и в игре против второй команды "Краснодара", блеснул индивидуальным мастерством Гелоян, неотразимо пробивший в дальний угол после смещения с левого фланга. А главным неудачником балтийцев снова стал Маркин, умудрившийся не забить пенальти во второй игре подряд - в этот раз Ташаев привез 11-метровый, но Михаил угодил в штангу. Вторая половина получилась менее событийной, и изменений на табло не случилось, хотя Игнатов разок попал в каркас ворот.
Ничьи в Иваново и Жигулёвске
1300 зрителей наконец-таки смогли посмотреть матч "Текстильщика" вживую - до этого все домашние игры ивановцев проходили при пустых трибунах. Хозяева довольно быстро открыли счёт усилиями Бачинского и долгое время контролировали ход встречи, а в одном из моментов Конюхову помогла штанга. Однако на исходе часа игры "Томь" получила право на пенальти, который реализовал Косарев, и после этого уже томичи были ближе к итоговой победе. Которой, правда, не случилось - ничья не устроила никого, но положительный момент Александр Кержаков всё же обнаружил, ведь "Томь" впервые не проиграла следующий матч после победного.
Не менее боевым и нервным получился матч между "Акроном" и "СКА-Хабаровском". Дебют в ФНЛ для московского арбитра Анатолия Машлякевича получился крайне сложным - уже в первом тайме он удалил Эмерсона, затем допустил стычку между командами и удалил со скамейки гостей Сергея Юрана. После перерыва хабаровчане неожиданно смогли выйти вперед - Батютин после навеса с правого фланга точно пробил головой. "Акрону" же во втором туре подряд помогла результативная замена - Гираев спустя пару минут после появления на поле отметился точным ударом. В концовке героем мог стать Бидловский, однако его удар пришелся в крестовину, и буквально тут же Давид схватил прямую красную карточку за грубость. 1:1 - "Акрон" по-прежнему располагается в зоне вылета, "СКА-Хабаровск" в 12 очках от топ-4.