— Еще вчера "Спартак" объявил об увольнении, но мой контракт пока не расторгнут, все в процессе на данный момент. Для меня это было как снег на голову, вариантов с новой работой у меня сейчас нет, — цитирует тренера Sport24.
Об увольнении Пилипчука стало известно вчера.
53-летний Пилипчук возглавил команду в январе 2020 года, проведя у руля 31 матч, в которых красно-белые одержали 10 побед, сыграли шесть раз вничью и 15 раз проиграли.
В текущем сезоне ФНЛ "Спартак-2" с 35 очками занимает 15-ю строчку турнирной таблицы после 29 туров.
Пилипчук прокомментировал увольнение из "Спартака-2"
Бывший наставник "Спартака-2" Роман Пилипчук прокомментировал свое увольнение с поста главного тренера команды.
Фото: ФК "Спартак"
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