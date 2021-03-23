Маслов заявил, что руководство "Торпедо" решило пригласить Бородюка, поскольку он ассоциируется с традициями клуба. Также он сообщил, что решение о назначении Бородюка было принято накануне вечером.
"В "Торпедо" своя аура, своя атмосфера, свои традиции. Мы посчитали, что сейчас нам не хватает человека, который нес бы в себе все это. Ассоциировался с традициями. Лучшим решением было пригласить Александра Генриховича. Мы вчера вечером встретились, побеседовали и всё решили, а сегодня представили.
По нашему мнению, он является тем необходимым ключом, который решит поставленные задачи. Все остальное мы имеем. Александр Генрихович – тот элемент, который заставит шестеренки крутиться", - сказал Маслов.
Напомним, что ранее "Торпедо" объявило о прекращении сотрудничества с Сергеем Игнашевичем. Последний возглавлял команду с 2019 года.
Отметим, что на данный момент "Торпедо" пребывает на шестом месте в турнирной таблице ФНЛ. От четвертого места, дающего право поучаствовать в стыковых матчах за выход в РПЛ, команду отделяют три балла.
Источник: Чемпионат
Президент "Торпедо": Бородюк - элемент, который заставит шестеренки крутиться
Президент "Торпедо" Денис Маслов высказался о назначении Александра Бородюка на пост главного тренера команды.
Фото: "Чемпионат"
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