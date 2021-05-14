Вратарь "Крыльев" Ломаев отреагировал на информацию об интересе "Зенита"

Голкипер "Крыльев Советов" Иван Ломаев прокомментировал сообщения об интересе со стороны петербургского "Зенита".
Фото: инстаграм Ивана Ломаева
"Не особо, ведь нет конкретики. Если бы я знал о реальном интересе, то, возможно, да, начал бы задумываться, но в этом сейчас нет смысла. У нас осталась одна игра в ФНЛ и, видимо, потом будут разговоры между игроками и руководством. Тогда и станет понятен дальнейший вектор нашего развития", - сказал Ломаев.

Вратарь "Крыльев Советов" Иван Ломаев в текущем сезоне провел 20 матчей во всех турнирах, в 11 играх он не пропустил ни одного мяча. За самарский клуб он выступает с лета прошлого года. Контракт Ломаева с "Крыльями" заканчивается 30 июня 2023 года.

Напомним, что ранее "Крылья Советов" досрочно гарантировали себе выход в РПЛ. Самарский коллектив пребывает на первом месте в турнирной таблице ФНЛ, имея в запасе 98 очков. В субботу, 15 мая, "Крылья Советов" проведут заключительный матч в ФНЛ. Соперником станет калининградская "Балтика". Стартовый свисток будет дан в 13:00 мск.

Источник: Матч ТВ

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Теги: Крылья Советов Зенит
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