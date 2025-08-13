Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Оренбург
2 - 1 2 1
АхматЗавершен
Сочи
18:30
Крылья СоветовНе начат
Локомотив
18:30
БалтикаНе начат
Динамо
20:45
КраснодарНе начат

Суперкубок УЕФА

Новости
ПСЖ
22:00
ТоттенхэмНе начат

Кафанов назвал вратарей РПЛ, способных попасть в топ-5 лиг Европы

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов назвал вратарей, способных заиграть в топовых европейских чемпионатах.
Фото: "Чемпионат"
- Максименко, Латышонок и Агкацев. Андрея Лунёва и Антона Митрюшкина не называю, потому что в Европе ещё и на возраст смотрят, - сказал Кафанов "Чемпионату".

Напомним, единственным российским вратарем в топ-5 европейском чемпионате является Матвей Сафонов. Голкипер выступает за ПСЖ с прошлого сезона, перейдя во французский клуб из "Краснодара".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится