Кафанов назвал вратарей РПЛ, способных попасть в топ-5 лиг Европы

- Максименко, Латышонок и Агкацев. Андрея Лунёва и Антона Митрюшкина не называю, потому что в Европе ещё и на возраст смотрят, - сказал Кафанов "Чемпионату".
Напомним, единственным российским вратарем в топ-5 европейском чемпионате является Матвей Сафонов. Голкипер выступает за ПСЖ с прошлого сезона, перейдя во французский клуб из "Краснодара".
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов назвал вратарей, способных заиграть в топовых европейских чемпионатах.
