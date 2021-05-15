"Мы надеялись, что регламент пересмотрят и дадут нам сыграть в стыковых матчах. Но это их решение. Мне очень обидно. Это субъективное решение.
Тем клубам, которые выше нас, еще обиднее. Но ничего не сделать. Хотя мне очень обидно, что решение такое", - сказал Качукаев.
Напомним, по итогам 42-х туров ФНЛ призовые места распределились следующим образом: 1 место - "Крылья Советов", 2 место - "Оренбург", 3 место - "Нижний Новгород". 4-ю строчку, которая дает право пробиться в РПЛ через стыковые матчи, заняла "Алания". Однако клуб из Владикавказа и "Оренбург" не получили лицензию для участия в РПЛ из-за несоответствия их домашних стадионов регламенту Лиги. На заседании Бюро Исполкома РФС, которое состоялось сегодня, 15 мая, вопрос о допуске команд в качестве исключения не поднимался. В РПЛ из ФНЛ по итогам сезона вышли "Крылья Советов" и "Нижний Новгород". Стыковых матчей не будет, клубы, которые займут 13-е и 14-е места в РПЛ, сохранят прописку в Лиге.
"Балтика" в последнем матче сезона в ФНЛ на своем поле уступила "Крыльям Советов" со счетом 0:1. Автором единственного забитого мяча на 19-й минуте стал нападающий самарской команды Егор Голенков. "Балтика" с 73 зачетными баллами стала 5-й по итогам первенства Футбольной национальной лиги.
Источник: Чемпионат
Гендиректор "Балтики" - о решении отменить стыки РПЛ-ФНЛ: мне очень обидно
Генеральный директор "Балтики" Тажутдин Качукаев поделился мнением о решении РФС отменить стыковые матчи между представителями РПЛ и ФНЛ.
Фото: ФК "Балтика"
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