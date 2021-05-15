Гендиректор "Балтики" - о решении отменить стыки РПЛ-ФНЛ: мне очень обидно

Генеральный директор "Балтики" Тажутдин Качукаев поделился мнением о решении РФС отменить стыковые матчи между представителями РПЛ и ФНЛ.

Фото: ФК "Балтика"