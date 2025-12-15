"Должен работать российский тренер. Кандидатов 5-6 спокойно могут работать в "Спартаке". Андрей Тихонов есть в этом списке. Никаких проблем, что он уже был в тренерском штабе "Спартака". Он набрался опыта, люди взрослеют", - сказал Гладилин "Советскому спорту".
Последним местом работы Андрея Тихонова был красноярский "Енисей". Под руководством российского специалиста в текущем сезоне команда провела 23 матча, одержала 6 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений. Ранее Тихонов являлся ассистентом тренера в "Спартаке", также был игроком и директором академии клуба.
На данный момент красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков в 18-ти матчах.
Гладилин назвал главное условие для нового тренера "Спартака"
Бывший тренер "Спартака" Валерий Гладилин высказался о кандидатах на пост наставника в клуб.
Фото: ФК "Енисей"