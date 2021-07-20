Напомним, Обухов заявил, что игрокам московского клуба "делали инъекции и давали таблетки".
"Что-то нам давали, но мы же сдавали допинг-тесты. И никаких проблем не возникало. В спортивных командах это нормально. В то время я уже был достаточно опытный игрок. Сильному это не надо, а слабому не поможет. Да, я помню, что были какие-то медицинские моменты. Но еще раз хочу подчеркнуть, что после многих матчей приезжала комиссия, которая брала пробы", - приводит слова Бояринцева "СЭ".
Напомним, ФИФА дисквалифицировала Обухова на шесть месяцев за нарушение антидопинговых правил в 2013 году. В крови Владимира был обнаружен метандиенон. Дисквалификация 29-летнего футболиста истекает 2 декабря 2021 года.
Денис Бояринцев выступал за московское "Торпедо" с 2012 по 2014 год. В составе "автозаводцев" он провел 53 матча, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.
"Что-то нам давали, но мы же сдавали тесты". Денис Бояринцев - о допинге в "Торпедо"
Экс-игрок "Торпедо" Денис Бояринцев отреагировал на слова форварда "Ростова" Владимира Обухова.
Фото: ФК "Торпедо"
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