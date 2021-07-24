Матч, который должен был пройти сегодня, 24 июля, в рамках второго тура четвертой группы, отменен из-за несоответствия норме тестов на коронавирус у ряда футболистов.
По предварительным данным, "Спартаку" присуждено техническое поражение, сообщает официальная группа клуба во "ВКонтакте". При этом в сообщении отмечается, что, возможно, произошла ошибка. Возможно, информация о техническом поражении не подтвердится.
Матч ФНЛ-2 "Спартак" Туймазы - "Торпедо" Миасс отменили из-за ситуации с тестами на коронавирус
Матч ФНЛ-2 "Спартак" Туймазы - "Торпедо" Миасс не состоится в связи с нарушением требований регламента хозяевами поля.
Фото: Официальный сайт правительства Республики Башкортостан
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