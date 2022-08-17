Гендиректор "Зоркого" опроверг информацию об увольнении главного тренера Лопатина

Генеральный директор "Зоркого" Алексей Алексеев дал комментарий по информации об отставке главного тренера Дениса Лопатина после проигрыша в Кубке России медиаклубу "Амкал" (1:1, пен. 7:8).

Фото: МатчТВ