- То, что написал игрок "Амкала", не соответствует действительности. Мы провели беседу с Денисом Лопатиным, сегодня команда провела тренировку. На данный момент решения по отставке не принято. Нужно сделать определенные выводы после игры, - передает слова Алексеева "Чемпионат"
Ранее в телеграм-канале, принадлежащем футболисту медиакоманды "Амкал" и экс-игроку "Зоркого" Ивану Бредневу, появилась информация об увольнении главного тренера красногорского клуба Дениса Лопатина из-за поражения в матче 1/256 финала Кубка России от "Амкала" (1:1, пеню. 7:8). Позднее эту информацию подтвердил сам Лопатин.
Главный тренер "Зоркого" подтвердил и прокомментировал свое увольнение после поражения от "Амкала" в Кубке России
Источник: "Зоркий" уволил главного тренера после поражения от медийного "Амкала" в Кубке России
Гол воспитанника "Зенита", конфликт с фанатами "Зоркого" и победа по пенальти. "Амкал" эффектно стартовал в Кубке России
Гендиректор "Зоркого" опроверг информацию об увольнении главного тренера Лопатина
Генеральный директор "Зоркого" Алексей Алексеев дал комментарий по информации об отставке главного тренера Дениса Лопатина после проигрыша в Кубке России медиаклубу "Амкал" (1:1, пен. 7:8).
Фото: МатчТВ