Клубы Первой и Второй лиг проголосовали за избрание Измайлова. Свой голос за функционера отдали 53 команды Первой и Второй лиг, остальные 11 проголосовали за назначение Шамиля Лахиялова.
"Мы за него отдали свой голос. Грамотный специалист. Думаю, нам всем поможет и это пойдет на пользу лиге", - приводит слова Газизова Чемпионат.
Предыдущим президентом организации являлся Александр Алаев – этим летом он стал главой Российской Премьер-лиги. После ухода функционера Наиль Измайлов исполнял обязанности президента ФНЛ. До этого Измайлов работал исполнительным директором ФНЛ.
"Уфа" в этом сезоне выступает в Первой лиге. После 12-ти туров первенства башкирский клуб занимает в таблице 13-е место, имея в своем активе 13 очков.
В "Уфе" прокомментировали назначение Измайлова на пост президента ФНЛ
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал назначение Наиля Измайлова на пост президента Футбольной национальной лиги.