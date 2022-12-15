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Журналист Ильев: "Енисей" сделал предложение Гаранину. Клуб ставит задачу выхода в РПЛ

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Экс-наставник "Сочи" Вадим Гаранин может вернуться в "Енисей".
Фото: ФК "Сочи"
По данным источника, красноярский "Енисей" заинтересован в возвращении на пост главного тренера команды Вадима Гаранина. Клуб считает, что тренерский штаб Гаранина сильнее нынешнего штаба Артема Горлова. Красноярцы хотят выйти в РПЛ и остаться там ни на один сезон.

Вадим Гаранин в прошлом сезоне работал в "Енисеем". Под его руководством команда заняла 5 место в ФНЛ. С красноярцами специалист успешно выступил в Кубке России, где дошел до полуфинала турнира, проиграв "Спартак" (0:3). На пути к этой стадии "Енисей" разгромно обыграл "Локомотив" со счетом 4:0.

Успехи Гаранина с красноярским клубом не остались незамеченными и летом специалист был приглашен в "Сочи". Но в клубе Вадим проработал недолго и уже в ноябре был отправлен в отставку. В этом розыгрыше РПЛ после 17 сыгранных туров Гаранин с командой заняла 9 место, набрав 25 баллов.

Источник: телеграмм-канал Сергея Ильева


Енисей Гарай Сочи
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