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Аджоев – о будущем Кононова: Олег будет начинать тренировать на зимних сборах, а дальше посмотрим

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Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев высказался по поводу будущего наставника команды Олега Кононова.
Фото: ПФК "Арсенал Тула"
- Остается ли Кононов на вторую часть сезона? Пока он в команде, а там посмотрим. На зимних сборах он будет начинать тренировать, - приводит комментарий Аджоева "РБ Спорт".

Тульский "Арсенал" в прошлом сезоне РПЛ занял последнее место в таблице и вылетел в дивизион ниже. Главный тренер Миодраг Божович ушел из клуба. 56-летний российский специалист Олег Кононов возглавил тульский "Арсенал" летом 2022 года. Примечательно, что тренер ранее уже возглавлял команду, но в середине сезона покинул Тулу и перебрался в "Спартак".

В этом розыгрыше Первой Лиги "Арсенал" ушел на зимний перерыв, расположившись на 6 строчке. В активе команды Кононова 32 набранных очка. Отставание от стыковых матчей за право вернуться в РПЛ составляет 2 балла. Для того, чтобы добиться права прямого выхода в главный российский турнир, тулякам нужно сократить 6-ти очковый отрыв. В 20-м туре "Арсенал" разгромно уступил "Балтике" (0:5) Всего в последних 8 матчах нынешнего розыгрыша второго по силе дивизиона "оружейники" победили всего 3 раза.


Кононов Аджоев Арсенал Тула
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