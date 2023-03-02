"Я плакал. Конечно, это эмоции. Но не стесняюсь их. Было очень обидно, что не смогли сохранить "Рубин" в Премьер-лиге. Самый ли это тяжелый момент в карьере? Наверное, да. Нечто похожее испытал, когда со "Спартаком" пропустили семь мячей от "Зенита", - цитирует полузащитника "СЭ".
Александр Ломовицкий перешел в "Рубин" из "Спартака" в декабре 2021 года, подписав контракт на 4,5 года. Сумма трансфера составила 1,6 миллиона евро. По итогам прошлого сезона клуб вылетел из Премьер-лиги. В текущем сезоне в активе 25-летнего российского полузащитника 19 сыгранных матчей за казанскую команду, в которых он забил один мяч и отдал два ассиста. На данный момент "Рубин" занимает 3 место в турнирной таблице ФНЛ.
Ломовицкий - о вылете "Рубина" в Первую лигу: я плакал. Было очень обидно
Хавбек "Рубина" Александр Ломовицкий рассказал об эмоциях, которые испытал от вылета команды из РПЛ.
Фото: ФК "Рубин"