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Евсеев – о мотивации в футболе в отсутствие еврокубков: в в КХЛ за что играют?

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Главный тренер ярославского "Шинника" Вадим Евсеев порассуждал об особенностях мотивации футболистов в условиях отсутствия выхода в еврокубки по итогам сезона.
Фото: ФК "Шинник"
– За что играют в ФНЛ? А в КХЛ за что играют? Там нет еврокубков. Как это – за что играют в российском футболе? У команд в каждой лиге есть определенные задачи – турнирные или по развитию игроков.

Есть ли в "Шиннике" проблемы с мотивацией футболистов? Вообще нет. Как у футболистов может быть проблема с мотивацией? Я не знаю, как можно выходить и играть без мотивации. Сколько у нас команд в еврокубках играет? Сначала четыре было, потом стало шесть, потом опять стало четыре. Остальные что делают? – цитирует Евсеева "РБ Спорт".

"Шинник" располагается на девятом месте в таблице Первой Лиги. Команда Вадима Евсеева набрала 28 очков по итогам 21 тура. Отставание от замыкающего четверку сильнейших красноярского "Енисея" насчитывает одиннадцать баллов. Два лучших клуба по окончании сезона Первой Лиги напрямую выходят в РПЛ. Коллективы, занявшие третье и четвертое места, проведут стыковые матчи с 12-й и 13-й командами высшего дивизиона.


Шинник Уфа Евсеев ФНЛ
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