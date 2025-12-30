Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

Бернли
22:30
НьюкаслНе начат
Ноттингем Форест
22:30
ЭвертонНе начат
Челси
22:30
БорнмутНе начат
Вест Хэм
22:30
БрайтонНе начат
Манчестер Юнайтед
23:15
ВулверхэмптонНе начат
Арсенал
23:15
Астон ВиллаНе начат

Аршавин высказался о трансфере Захаряна в "Реал Сосьедад"

Бывший игрок "Зенита" Андрей Аршавин прокомментировал трансфер полузащитника сборной России Арсена Захаряна в "Реал Сосьедад" в 2023 году.
Фото: Getty Images
- Арсен почти не играет на протяжении двух лет, а купили его за недёшево. дальше всё будет зависеть от него. Если он станет звездой, все будут говорить: "О, как круто!" На самом деле Арсен — игрок с очень хорошими качествами, - сказал Аршавин "РИА Новости Спорт".


Напомним, Арсен Захарян перешел в "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" в 2023 году за 13 миллионов евро. В текущем сезоне российский полузащитник провел 14 игр во всех турнирах, забив 1 гол. Контракт игрока с клубом действует до лета 2029 года.

