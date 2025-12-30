Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Бернли
22:30
НьюкаслНе начат
Ноттингем Форест
22:30
ЭвертонНе начат
Челси
22:30
БорнмутНе начат
Вест Хэм
22:30
БрайтонНе начат
Манчестер Юнайтед
23:15
ВулверхэмптонНе начат
Арсенал
23:15
Астон ВиллаНе начат

Созин: трансферы ЦСКА этой зимой меня удивляют

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о трансферах московского ЦСКА этой зимой.
Фото: ФК "Краснодар"
- Трансферы ЦСКА этой зимой меня удивляют. И удивляют с положительной стороны. ЦСКА после таких трёх трансферов – претендент на чемпионство здесь и сейчас, - сказал Созин "Чемпионат".

По итогам 18 сыгранных туров команда Фабио Челестини располагается на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ с 36 набранными очками.
"Армейцы" отстают на 3 очка от лидера чемпионата "Краснодара", проиграв им в последнем туре текущего года со счетом 2:3.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится