- Трансферы ЦСКА этой зимой меня удивляют. И удивляют с положительной стороны. ЦСКА после таких трёх трансферов – претендент на чемпионство здесь и сейчас, - сказал Созин "Чемпионат".
По итогам 18 сыгранных туров команда Фабио Челестини располагается на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ с 36 набранными очками.
"Армейцы" отстают на 3 очка от лидера чемпионата "Краснодара", проиграв им в последнем туре текущего года со счетом 2:3.
Созин: трансферы ЦСКА этой зимой меня удивляют
Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о трансферах московского ЦСКА этой зимой.
Фото: ФК "Краснодар"