– Несовременный автобус – просто форс-мажор подрядчика, но там есть полное соответствие планам перевозки людей. Давайте я тогда сразу попрошу прощения у наших богатых гостей за то, что мы подали им обычный автобус. В следующий раз мы обязательно подготовимся и накопим на лимузин с оркестром, – приводит слова Ивахова "РБ Спорт".
Напомним, главный тренер "Балтики" Сергей Игнашевич обрушился с резкой критикой на "Енисей" за низкий уровень организации встречи лидера Первой лиги в аэропорту Красноярска. Наставник калининградской команды назвал такие действия принимающей стороны "позорным поведением" и оценил предоставленный транспорт как "старый и вонючий автобус".
Встреча в Красноярске между "Енисеем" и "Балтикой", состоявшаяся 15 апреля, завершилась вничью со счетом 1:1. Оба мяча были забиты до перерыва. Команда Сергея Игнашевича с большим запасом лидирует в Первой лиге. По итогам 27 туров на счету клуба из Калининграда 54 очка. "Балтика" на 4 балла опережает ближайшего преследователя казанский "Рубин" и на 9 баллов идущий третьим "Енисей".
Гендиректор "Енисея" Ивахов – Игнашевичу: в следующий раз мы обязательно подготовимся и накопим на лимузин с оркестром
Генеральный директор "Енисея" Алексей Ивахов извинился за форс-мажор с автобусом, предоставленным для встречи команды гостей в аэропорту Красноярска.
Фото: ФК "Балтика"