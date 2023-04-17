Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лидс Юнайтед
22:00
ЛиверпульНе начат
П1 5.05X 4.5П2 1.65

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сельта
22:00
МальоркаНе начат
П1 1.81X 3.35П2 5.7

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фиорентина
21:45
АталантаНе начат
П1 2.33X 3.55П2 3.25
 Реклама betboom Бонус до 7000Р
новым клиентам

Гендиректор "Енисея" Ивахов – Игнашевичу: в следующий раз мы обязательно подготовимся и накопим на лимузин с оркестром

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Генеральный директор "Енисея" Алексей Ивахов извинился за форс-мажор с автобусом, предоставленным для встречи команды гостей в аэропорту Красноярска.
Фото: ФК "Балтика"
– Несовременный автобус – просто форс-мажор подрядчика, но там есть полное соответствие планам перевозки людей. Давайте я тогда сразу попрошу прощения у наших богатых гостей за то, что мы подали им обычный автобус. В следующий раз мы обязательно подготовимся и накопим на лимузин с оркестром, – приводит слова Ивахова "РБ Спорт".

Напомним, главный тренер "Балтики" Сергей Игнашевич обрушился с резкой критикой на "Енисей" за низкий уровень организации встречи лидера Первой лиги в аэропорту Красноярска. Наставник калининградской команды назвал такие действия принимающей стороны "позорным поведением" и оценил предоставленный транспорт как "старый и вонючий автобус".

Встреча в Красноярске между "Енисеем" и "Балтикой", состоявшаяся 15 апреля, завершилась вничью со счетом 1:1. Оба мяча были забиты до перерыва. Команда Сергея Игнашевича с большим запасом лидирует в Первой лиге. По итогам 27 туров на счету клуба из Калининграда 54 очка. "Балтика" на 4 балла опережает ближайшего преследователя казанский "Рубин" и на 9 баллов идущий третьим "Енисей".


ФНЛ Первая лига Балтика Енисей Игнашевич
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
РФС проведет ретро-матч "Победа" в Волгограде 1 мая между "Спартаком" и сталинградским "Динамо"
Колыванов: если "Спартак" не будет валять дурака, то должен обыграть "Акрон" эксклюзив
Лэмпард – о шансах "Челси" на камбэк с "Реалом": в футболе все может быть. Всегда есть возможность отыграться
Рианчо: рано или поздно Карпин вернется в "Спартак" и сделает его чемпионом. Это будет красивая история 4
Хусаинов – о судействе дерби между "Торпедо" и "Спартаком": это определенный заказ. Подобное оговаривается еще до матча 4
Kicker: Клинсманн может возглавить "Тоттенхэм"
Лэмпард: мне комфортно, когда Боули заходит в раздевалку. Раньше критиковали Абрамовича, что он не приходил на матчи 1
Гендиректор "Енисея" Ивахов – Игнашевичу: в следующий раз мы обязательно подготовимся и накопим на лимузин с оркестром
Директор "Ростова" Рыскин – о словах Талалаева про Николая Комличенко: это чистое скотство и непорядочность 1
Владелец "Челси" Боули назвал выступление футболистов постыдным и посетовал на потраченные 600 млн фунтов
Экс-защитник "Барселоны" Дани Алвес в пятый раз изменил показания по делу о сексуальном насилии
Канчельскис: наверное, Карпин посильнее будет как тренер, чем Семак. С "Зенитом" он бы выигрывал титулы один за другим 6
Экс-заместитель гендиректора "Спартака" Кузьмичев – о Зареме: казалось, будто эту пикировку в СМИ кто-то ведет за нее
Талалаев ответил Валерию Карпину на советы "забыть про ростовских игроков" и "не открывать рот" 1
Китай приобрел у ФНЛ права на трансляцию матчей Первой лиги 7