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18-летний игрок "Акрона" Салтыков: почему другие в РПЛ могут обыгрывать защитников "Спартака", а я не могу?

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Российский футболист "Акрона" Никита Салтыков высказался по поводу игры со "Спартаком" (2:1) в Кубке России.
Фото: ФК "Чертаново"
- Да во Второй лиге бывали игры и получше, я тоже много обыгрывал. В одном матче было 18 попыток обводок и 15 успешных. Со «Спартаком» да, я часто оставался 1 в 1 или 1 в 2. Я верил в свои силы, вера мне помогла. Я не боялся, не перестраховывался, не разворачивал назад. Почему другие в РПЛ могут их обыгрывать, а я не могу? Поверил и получилось, - приводит комментарий Салтыкова Metaratings.ru.

Российский нападающий Никита Салтыков - автор победного гола в ворота "Спартака" (2:1) в матче Кубка России. Своим голом он вывел команду Евгений Калешина в финал Пути регионов турнира. Футболист защищает цвета "Акрона" на правах аренды. В этом сезоне Никита провел за тольяттинскую команду 10 игр, в которых сумел забить 1 гол. Также игрок записал в свой актив 2 голевых паса. В августе Салтыкову исполнится 19 лет. "Акрон" выступает в Первой лиге. По итогам 28 туров тольяттинская команда располагается на 13-й строчке, имея в своем активе 35 очков. "Спартак" же играет в РПЛ. Московский коллектив занимает 3-ю позицию, отставая от лидирующего "Зенита" на 13 очков.


Акрон Спартак
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