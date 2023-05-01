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Защитник "Акрона" Ходжаниязов: "Спартак" ничем не удивил

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Российский футболист "Акрона" Джамалдин Ходжаниязов поделился мыслями по поводу победы над "Спартаком" (2:1) в Кубке России.
Фото: ФК "Акрон"
- "Спартак" чем-то удивил? Нет. У них не получилось нас удивить. Если бы "Спартак" удивил, то результат был бы другой. Мы тщательно подготовились к игре, разобрали действия соперника, поэтому никакого удивления не было, - приводит комментарий Ходжаниязова "РБ Спорт".

Российский футболист Джамалдин Ходжаниязов, играющий на позиции центрального защитника, пополнил состав "Акрона" летом 2022 года. Игрок провел в футболке тольяттинского коллектива 28 игр. Пока экс-игроку "Зенита" не удалось отметиться какими-либо голевыми действиями. Недавно "Акрон", возглавляемый Евгением Калешиным, выбил из Кубка России действующего обладателя столичный "Спартак" (2:1). Это уже 4-й клуб из РПЛ, который прошли тольяттинцы. На пути к финалу турнира, "Акрону", представляющему Первую лигу, предстоит встретиться с "Краснодаром" Владимира Ивича.


Акрон Спартак Ходжаниязов
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