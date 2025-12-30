Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Бернли
22:30
НьюкаслНе начат
Ноттингем Форест
22:30
ЭвертонНе начат
Челси
22:30
БорнмутНе начат
Вест Хэм
22:30
БрайтонНе начат
Манчестер Юнайтед
23:15
ВулверхэмптонНе начат
Арсенал
23:15
Астон ВиллаНе начат

Газизов назвал лучший матч "Динамо" Махачкала в 2025 году

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов высказался о результатах команды в 2025 году.
Фото: "Чемпионат"
- Лучший матч "Динамо" в году? Сложно назвать так сходу. Не хочу выделять какой-то один матч, классных было много. А лучший, уверен, еще впереди, - сказал Газизов "РБ Спорт".

29 декабря, стало известно, что Вадим Евсеев назначен главным тренером махачкалинского "Динамо".

Махачкалинская команда после 18 туров чемпионата России имеет в активе 15 баллов и идет на 13-й строчке в таблице.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится