Газизов назвал лучший матч "Динамо" Махачкала в 2025 году

- Лучший матч "Динамо" в году? Сложно назвать так сходу. Не хочу выделять какой-то один матч, классных было много. А лучший, уверен, еще впереди, - сказал Газизов "РБ Спорт".
29 декабря, стало известно, что Вадим Евсеев назначен главным тренером махачкалинского "Динамо".
Махачкалинская команда после 18 туров чемпионата России имеет в активе 15 баллов и идет на 13-й строчке в таблице.
Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов высказался о результатах команды в 2025 году.
Фото: "Чемпионат"