Кузьмичев: информация о переходе Баринова в ЦСКА не соответствует действительности

- Информация о том, что Баринов подписал контракт с ЦСКА не соответствует действительности. На сегодняшний день клубы еще находятся в переговорном процессе, - сказал Кузьмичев "РБ Спорт".
Ранее о переходе Баринова в ЦСКА объявил комментатор Константин Генич.
Нынешнее соглашение 29-летнего хавбека с "железнодорожниками" истекает в конце июня 2026 года. В этом сезоне Баринов провел 24 матча, забил 3 мяча и отдал 7 ассистов.
Представитель полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова Владимир Кузьмичев высказался о возможном переходе игрока в ЦСКА.
Фото: ФК "Локомотив"