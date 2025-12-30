Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

Бернли
22:30
НьюкаслНе начат
Ноттингем Форест
22:30
ЭвертонНе начат
Челси
22:30
БорнмутНе начат
Вест Хэм
22:30
БрайтонНе начат
Манчестер Юнайтед
23:15
ВулверхэмптонНе начат
Арсенал
23:15
Астон ВиллаНе начат

Кузьмичев: информация о переходе Баринова в ЦСКА не соответствует действительности

Представитель полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова Владимир Кузьмичев высказался о возможном переходе игрока в ЦСКА.
Фото: ФК "Локомотив"
- Информация о том, что Баринов подписал контракт с ЦСКА не соответствует действительности. На сегодняшний день клубы еще находятся в переговорном процессе, - сказал Кузьмичев "РБ Спорт".

Ранее о переходе Баринова в ЦСКА объявил комментатор Константин Генич.

Нынешнее соглашение 29-летнего хавбека с "железнодорожниками" истекает в конце июня 2026 года. В этом сезоне Баринов провел 24 матча, забил 3 мяча и отдал 7 ассистов.

