– Любой эксперимент имеет право быть, но не всегда бывает удачным. Сегодня был экспериментальный состав. Есть вопросы к левому флангу обороны. А впереди — надо забивать свои моменты, – передает слова Талалаева "Матч ТВ".
Сегодня, 17 июля 2023 года, "Химки" провели выездной матч против "Тюмени" в рамках стартового тура Первой лиги. Подмосковная команда потерпела поражение со счетом 1:3.
В прошлом сезоне "Химки" выступали в Российской Премьер-Лиге. По итогам чемпионата в высшем дивизионе подмосковный коллектив занял 15 место в турнирной таблице. Таким образом, подопечные Андрея Талалаева вылетели в Первую лигу.
Талалаев – о неудачном старте сезона "Химок" в Первой лиге: любой эксперимент имеет право быть
Главный тренер подмосковных "Химок" Андрей Талалаев прокомментировал поражение своей команды от "Тюмени" в стартовом туре Первой лиги.
Фото: ФК "Химки"