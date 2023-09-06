- У нашей команды много что не получается в построении игры в обороне и в атаке, с голами проблема. Мы будем работать над этим, находить ошибки и делать выводы, хотя их уже давно пора делать. ...Мы обязаны напрямую возвращаться в РПЛ. Это не только из-за состава, у команды в принципе стоит цель выхода в РПЛ, и мы должны ее выполнить. И неважно, какой у нас состав, соперники. В первую очередь надо смотреть на себя. Главные соперники для нас - это мы сами, - передает слова Енина Metaratings.ru.
Московское "Торпедо" в сезоне-2022/2023 заняло последнее место в Российской премьер-лиге и вылетело в Первую лигу. Перед началом нового сезона перед командой была поставлена задача возвращения в элитный дивизион, при этом с черно-белыми продолжил работу испанский главный тренер Жозеп Клотет, при котором "автозаводцы" оформили вылет из РПЛ.
По итогам восьми стартовых туров в Первой лиге "Торпедо" набрало 11 очков в 8 матчах при 3 победах, 2 ничьих и 3 поражениях, и занимает 11 строчку турнирной таблицы. Отставание от зоны прямого выхода в РПЛ составляет 5 очков, от зоны стыковых матчей - 2 очка.
Хавбек "Торпедо" Енин: мы обязаны напрямую возвращаться в РПЛ. Главные соперники - это мы сами
Полузащитник московского "Торпедо" Иван Енин высказался о задачах и текущей ситуации в команде.
Фото: ФК "Торпедо"