"СКА-Хабаровск" уверенно обыграл "Химки"

В Хабаровске на стадионе имени Владимира Ленина завершился матч 10-го тура Первой лиги.



Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Встречались местные "СКА-Хабаровск" и "Химки". Поединок закончился победой хозяев со счётом 3:1.



На 47-й минуте Артём Симонян открыл счёт и вывел хозяев вперёд. На 59-й минуте Саид Алиев с пенальти удвоил преимущество хабаровчан. На 73-й минуте Кирилл Панченко отыграл один мяч, но уже в компенсированное время точку поставил Максим Кутовой.



"СКА-Хабаровск" набрал 15 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице Первой лиги. "Химки" с 14 очками занимают 9-е место.