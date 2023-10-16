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Солтмурад Бакаев: потерял в деньгах при переходе в "Родину", потому что хочу играть

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Полузащитник "Рубина" Солтмурад Бакаев признался, что согласился на понижение зарплаты при переходе на правах аренды в московскую "Родину" из-за желания получать игровую практику.
Фото: ФК "Рубин"
– Правда ли, что я потерял в деньгах при переходе в "Родину"? Да, потому что я хочу играть в футбол. Что сделаешь – пришлось на это пойти, но я не сильно расстраиваюсь. Теряю сейчас, но с мыслью о том, что буду зарабатывать больше, хорошо поработав, – приводит слова Бакаева Metaratings.

Солтмурад Бакаев – младший брат полузащитника "Аль-Вахды" Зелимхана Бакаева. В сентябре 24-летний полузащитник перешел из казанского "Рубина" в столичную "Родину" на правах аренды. Соглашение с московским клубом рассчитано до конца текущего сезона. В 6 матчах в составе "Родины" Солтмурад не успел отметиться результативными действиями. По итогам 14-ти сыгранных туров Первой лиги московский клуб набрал 17 очков и расположился на 12-м месте в таблице.


Рубин Родина Бакаев С Первая лига Российские трансферы ФНЛ
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