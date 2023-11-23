"Что касается его слов в мой адрес, считаю, он обыкновенный лицемер без элементарных качеств настоящего мужчины. Жал руку и признавал в личной встрече свой абсолютный провал, а спустя три месяца выдал набор лживых историй, показав свое истинное лицо", — сказал Кантонистов.
Ранее Григорян обвинил функционера в своём увольнении из клуба. Кантонистов же отметил, что совершил ошибку, когда не уволил Григоряна после трёх поражений подряд на старте сезона. Также гендиректор призвал Григоряна заниматься всем угодно, стихами, посещением ТВ.
Григорян работал в "Кубани" с мая 2023 года и в прошлом сезоне сохранил команде место в Первой лиге. Он был уволен 11 сентября.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Гендир "Кубани" — о Григоряне: обыкновенный лицемер без элементарных качеств настоящего мужчины
Генеральный директор "Кубани" Любомир Кантонистов высказался о бывшем главном тренере команды Александре Григоряне.
Фото: "Чемпионат"