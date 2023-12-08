Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Локомотив
19:00
УралНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хетафе
23:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ювентус
22:45
НаполиНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хоффенхайм
22:30
БохумНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Монпелье
23:00
ЛансНе начат

Бояринцев: даже не хочется рассуждать о судействе в Первой лиге. Либо хорошо, либо ничего

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-хавбек "Спартака" и экс-главный тренер саратовского "Сокола" Денис Бояринцев ответил на вопрос о работе арбитров в Первой лиге.
Фото: ФК "Сокол"
- Судейский вопрос всегда сложный. На любом уровне. Честно говоря, об этом даже не хочется рассуждать. Либо хорошо, либо ничего. Да, у нас были матчи, когда нас хорошо судили. В том числе с грандами. Но были и другие отрезки, когда много вопросов. Но так было и будет всегда, - передаёт слова Бояринцева "РБ Спорт".

45-летний экс-полузащитник московского "Спартака" Денис Бояринцев 29 ноября 2023 года покинул пост главного тренера выступающего в Первой лиге саратовского "Сокола". В 20 сыгранных матчах первенства команда Бояринцева набрала 20 очков и завершила осеннюю часть сезона на 16 месте - в зоне вылета во Вторую лигу. При этом в активе "Сокола" столько же очков, сколько и у "Кубани", находящейся на безопасной 15 строчке.

ФНЛ Сокол Бояринцев
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится