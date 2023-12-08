- Судейский вопрос всегда сложный. На любом уровне. Честно говоря, об этом даже не хочется рассуждать. Либо хорошо, либо ничего. Да, у нас были матчи, когда нас хорошо судили. В том числе с грандами. Но были и другие отрезки, когда много вопросов. Но так было и будет всегда, - передаёт слова Бояринцева "РБ Спорт".
45-летний экс-полузащитник московского "Спартака" Денис Бояринцев 29 ноября 2023 года покинул пост главного тренера выступающего в Первой лиге саратовского "Сокола". В 20 сыгранных матчах первенства команда Бояринцева набрала 20 очков и завершила осеннюю часть сезона на 16 месте - в зоне вылета во Вторую лигу. При этом в активе "Сокола" столько же очков, сколько и у "Кубани", находящейся на безопасной 15 строчке.
Бояринцев: даже не хочется рассуждать о судействе в Первой лиге. Либо хорошо, либо ничего
Экс-хавбек "Спартака" и экс-главный тренер саратовского "Сокола" Денис Бояринцев ответил на вопрос о работе арбитров в Первой лиге.
Фото: ФК "Сокол"