"Одна из примет: захожу последним в автобус. Если кто-то это делает после меня, он, как правило, не попадает в заявку на игру. Жесткое решение принимается не всегда, но шанс выйти даже на замену у опоздавшего стремится к нулю", - приводит слова Талалаева"Матч ТВ".
Напомним, что Талалев возглавил "Химки" в апреле 2023 года. Под его руководством команда вылетела из РПЛ, заняв предпоследнее место. В текущем сезоне "Химки" выступают в Первой лиге и занимают второе место в турнирной таблице, отставая от махачкалинского "Динамо" на одно очко после 20-ти сыгранных туров. Ранее Андрей Викторович возглавлял "Ахмат", "Крылья Советов", "Торпедо" и еще ряд российских клубов.
Талалаев: захожу последним в автобус. Если кто-то это делает после меня, он, как правило, не попадает в заявку на игру
Главный тренер "Химок" Андрей Талалаев рассказал о том, что он подвержен суевериям.
Фото: ФК "Химки"