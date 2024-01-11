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Metaratings: Титов не войдет в тренерский штаб Тихонова в "Енисее"

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Егора Титова не будет в тренерском штабе новоиспеченного главного тренера "Енисея" Андрея Тихонова.
Фото: Sportbox.ru
По информации Metaratings, Егор Титов не войдет в тренерский штаб нового главного тренера команды Андрея Тихонова.

Напомним, Титов был помощником главного тренера красноярцев Дмитрия Аленичева с 2017 по 2019 год.

В среду, 10 января, "Енисей" официально объявил о возвращении Андрея Тихонова в кресло главного тренера. 53-летний специалист ранее команду в сезоне 2016/2017.

Титов Тихонов Енисей
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