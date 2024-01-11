По информации Metaratings, Егор Титов не войдет в тренерский штаб нового главного тренера команды Андрея Тихонова.
Напомним, Титов был помощником главного тренера красноярцев Дмитрия Аленичева с 2017 по 2019 год.
В среду, 10 января, "Енисей" официально объявил о возвращении Андрея Тихонова в кресло главного тренера. 53-летний специалист ранее команду в сезоне 2016/2017.
Metaratings: Титов не войдет в тренерский штаб Тихонова в "Енисее"
Егора Титова не будет в тренерском штабе новоиспеченного главного тренера "Енисея" Андрея Тихонова.
Фото: Sportbox.ru