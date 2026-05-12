Матчи Скрыть

Гранат высказался о поражении "Краснодара" в матче с "Динамо"

Бывший игрок сборной России Владимир Гранат прокомментировал поражение "Краснодара" в матче 29-го тура РПЛ с "Динамо".
Фото: ФК "Краснодар"
"Сыграй "Краснодар" вничью, шансов на чемпионство было бы гораздо больше, мне кажется.
Футбол — он на то и футбол: не всегда побеждает сильнейший", - сказал Гранат "РБ Спорт".

Матч "Динамо" - "Краснодар" завершился 29-й тур Российской Премьер-Лиги. Центральная игра тура проходила в Москве вчера, 11 мая, на стадионе "ВТБ Арена". Встреча, которую обслуживала судейская бригада Инала Танашева, завершилась поражением краснодарской команды со счетом 1:2. Победный мяч на 90+3 минуте забил нападающий бело-голубых Иван Сергеев.

По итогам предпоследнего тура команда Мурада Мусаева опустилась на второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Зенита" на два очка. В заключительном матче чемпионата "быки" сыграют на своем поле против "Оренбурга".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится