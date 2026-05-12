Матчи Скрыть

Бубнов рассказал о будущем Семака в "Зените"

Экс-игрок "Спартака" Александр Бубнов высказался о будущем главного тренера "Зенита" Сергея Семака в клубе.
Фото: ФК "Зенит"
"Если "Зенит" станет чемпионом, Семак, скорее всего, останется.
А кого ставить вместо него? Я бы после Семака оставил Оливейру", - сказал Бубнов в выпуске "Коммент.Шоу".

Напомним, Семак возглавляет "Зенит" с 2018 года. Под его руководством команда становилась чемпионом 6 лет подряд.

По итогам 29 сыгранных туров "Зенит" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 65 набранными очками и опережает "Краснодар" на два балла. Московский "Спартак" располагается на четвертой строчке с 51 баллом и отстает от "Локомотива", занимающего третье место, на два очка.

В заключительном туре Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые сыграют на выезде с "Ростовом", а краснодарцы примут на своем поле "Оренбург".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится