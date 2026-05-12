Бубнов рассказал о будущем Семака в "Зените"

"Если "Зенит" станет чемпионом, Семак, скорее всего, останется.А кого ставить вместо него? Я бы после Семака оставил Оливейру", - сказал Бубнов в выпуске "Коммент.Шоу".
Напомним, Семак возглавляет "Зенит" с 2018 года. Под его руководством команда становилась чемпионом 6 лет подряд.
По итогам 29 сыгранных туров "Зенит" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 65 набранными очками и опережает "Краснодар" на два балла. Московский "Спартак" располагается на четвертой строчке с 51 баллом и отстает от "Локомотива", занимающего третье место, на два очка.
В заключительном туре Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые сыграют на выезде с "Ростовом", а краснодарцы примут на своем поле "Оренбург".