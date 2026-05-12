Матчи Скрыть

Бубнов раскритиковал "Зенит" за позднее поздравление Ивана Сергеева

Экс-игрок "Спартака" Александр Бубнов прокомментировал позднее поздравление нападающего "Динамо" Ивана Сергеева с днем рождения от "Зенита".
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Ну, поздравьте Сергеева, у человека день рождения, он столько за вас играл, столько для вас сделал. Поздравьте его утром. Обычно новорожденных утром поздравляют.
А если б он не забил? Они бы его не поздравили", - сказал Бубнов в выпуске "Коммент.Шоу".


Петербургский клуб выложил пост в честь дня рождения бывшего форварда сразу после того, как он забил победный мяч в компенсированное время в матче против "Краснодара".

Именно гол Сергеева в концовке встречи принёс бело-голубым победу над "Краснодаром" со счётом 2:1. Этот результат серьёзно повлиял на чемпионскую гонку: перед последним туром лидерство в РПЛ удерживает "Зенит", а южане теперь вынуждены рассчитывать не только на собственную победу.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится