Матчи Скрыть

Дьяков: "Краснодар" сам отдал чемпионство

Экс-игрок "Ростова" Виталий Дьяков высказался о поражении "Краснодара" в матче 29-го тура РПЛ против "Динамо".
Фото: ФК "Краснодар"
"Винить надо самих себя: "Краснодар" сам отдал это чемпионство.
Тут виновата вся команда. Хотя, на мой взгляд, "быки" по игре, наверное, лучшая команда в этом сезоне", - сказал Дьяков "РБ Спорт".

Бело-голубые обыграли "Краснодар" на своём поле со счётом 2:1.

В результате поражения от "Динамо" и победы "Зенита" над "Сочи" (2:1) "Краснодар" опустился на второе место турнирной таблицы РПЛ (63 очка). От "Зенита" команда отстаёт на 2 балла.

В последнем туре для завоевания чемпионского титула краснодарцам надо выиграть у "Оренбурга", а также чтобы "Зенит" проиграл "Ростову". Все матчи 30 тура РПЛ пройдут в воскресенье, 17 мая, и начнутся в 18:00 мск.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится