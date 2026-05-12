Дьяков: "Краснодар" сам отдал чемпионство

"Винить надо самих себя: "Краснодар" сам отдал это чемпионство.Тут виновата вся команда. Хотя, на мой взгляд, "быки" по игре, наверное, лучшая команда в этом сезоне", - сказал Дьяков "РБ Спорт".
Бело-голубые обыграли "Краснодар" на своём поле со счётом 2:1.
В результате поражения от "Динамо" и победы "Зенита" над "Сочи" (2:1) "Краснодар" опустился на второе место турнирной таблицы РПЛ (63 очка). От "Зенита" команда отстаёт на 2 балла.
В последнем туре для завоевания чемпионского титула краснодарцам надо выиграть у "Оренбурга", а также чтобы "Зенит" проиграл "Ростову". Все матчи 30 тура РПЛ пройдут в воскресенье, 17 мая, и начнутся в 18:00 мск.