Кульчий поделился эмоциями от победы "Динамо" над "Краснодаром"

Бывший игрок "Динамо" Александр Кульчий прокомментировал победу команду над "Краснодаром" в матче 29-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
"Динамо" больше повезло, потому что такие моменты нужно реализовывать "Краснодару".
"Быки" могут винить только себя в том, что не выиграли этот матч", - сказал Кульчий "Чемпионату".


Матч "Динамо" - "Краснодар" завершился 29-й тур Российской Премьер-Лиги. Центральная игра тура проходила в Москве вчера, 11 мая, на стадионе "ВТБ Арена". Встреча, которую обслуживала судейская бригада Инала Танашева, завершилась поражением краснодарской команды со счетом 1:2. Победный мяч на 90+3 минуте забил нападающий бело-голубых Иван Сергеев.

По итогам предпоследнего тура команда Мурада Мусаева опустилась на второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Зенита" на два очка. В заключительном матче чемпионата "быки" сыграют на своем поле против "Оренбурга".

